光陽社 [東証Ｓ] が2月20日大引け後(16:00)に配当修正を発表。3月7日割当の1→5の株式分割に伴い、26年3月期の期末一括配当を従来計画の36円→7.2円(株式分割前換算では36円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 今回普通株式１株を５株に分割することに伴い、2025年５月19日公表の「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の１株当たりの期末配当金の予