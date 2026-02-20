フィギュアスケートの女子フリーは19日（日本時間20日）、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、ショートプログラム（SP）2位の坂本花織が147.67点をマークし、合計224.90点で銀メダルを獲得。今季限りでの引退を表明しており、見事に有終の美を飾った。日本勢は中井亜美が銅メダル、千葉百音は惜しくも4位だった。米国のアリサ・リュウが金メダルに輝いた。 ■100％出し切れず「すごく