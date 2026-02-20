SNSを通じて知り合った人物からうその暗号資産投資話を持ち掛けられた下松市の30代の男性が暗号資産335万円相当をだまし取られる詐欺事件がありました。警察によりますと下松市に住む30代の会社員の男性は、去年12月上旬にマッチングアプリを通じて日本人女性を名乗る人物と知り合い、SNSでやり取りをしていたところ、「一緒に暗号資産をしないか」「私が教えるので、私の言うとおりにすればいい」「共通の趣味として、絆を深めら