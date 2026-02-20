水戸市で住宅1軒が全焼する火事がありました。住人は外出していて、けがをした人や逃げ遅れた人はいませんでした。【映像】火災現場の様子警察と消防によりますと、20日午前8時半ごろ水戸市酒門町で「住宅の2階から煙が出ている」などと119番通報が相次ぎました。消防車7台が出動して火はおよそ3時間後に消し止められました。この火事で住宅1軒が全焼しましたが、住人は外出していて、けがをした人や逃げ遅れた人はいません