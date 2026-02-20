ホストであることを隠し、マッチングアプリで知り合った女性に違法な客引き行為をしたとして、東京・歌舞伎町で働く男が再逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者竹岡拓人容疑者（27）は去年、マッチングアプリで知り合った20代の女性に、違法に客引きをした疑いがもたれています。警視庁によりますと、竹岡容疑者は歌舞伎町でホストとして働いていましたが、アプリ上では「上場企業のマーケティング担当」と職業を偽って