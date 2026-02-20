国会では、高市首相が予算案に盛り込まれた政策課題を説明する「施政方針演説」が行われています。中継です。高い支持率でスタートした第2次高市内閣ですが、高市首相は「責任ある積極財政が“本丸”」だと訴えました。高市首相「外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、そして人材力。日本の総合的な国力を徹底的に強くしていく。本丸は、『責任ある積極財政』です。とにかく成長のスイッチを押して・押して・押して・押して・