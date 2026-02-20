内閣府の公用車が信号無視をして交差点に突っ込み、7人が死傷した事故で、警視庁は公用車を運転していた60代の男性の勤務先を捜索しました。【映像】事故当時の映像＆大破した車先月、東京・赤坂で、内閣府の公用車が赤信号にもかかわらず交差点に突っ込んで6台が絡む事故が発生し、明石昇さん（32）が死亡、6人が重軽傷を負いました。捜査関係者によりますと、責任者による運行管理が適切に行われていたかなどを調べるため