竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」第６話が１７日に放送された。刑事飛奈淳一（竹内涼真）が小学生だった２３年前事件の際に、最後に強盗犯に発砲したと告白。しかし現場から現金３０００万円が消えた謎は消えておらず、現代の事件も不明のままで…。淳一ら幼馴染３人に思わせぶりな態度を繰り返している岩本万季子（井上真央）が、今回も深夜に淳一に電話し「ごめん、こんな時