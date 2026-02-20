季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は、「41.44人」でした。6週ぶりに減少しましたが、依然として警報レベルで高い水準になっています。【映像】患者数6週ぶり減少も 35都府県で警報レベル厚生労働省によりますと、15日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「41.44人」でした。前の週は「43.34人」で、6週ぶりに減少しましたが、依然として警報レベルの基準となる30