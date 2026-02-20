千葉・船橋市の金の買い取りなどを行う店の外に設置されていたレプリカの金貨を盗んだ疑いで、65歳の男が逮捕されました。寺内弘容疑者は1月、船橋市本町の金の買い取りなどを行う「金貨買取本舗船橋店」の外に設置されていたレプリカの金貨2枚とトレー（時価合計2万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。レプリカの金貨は、プラスチックケースに入った状態でトレーの上に置かれていましたが、寺内容疑者はトレーごと持ち去り、