ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。キス・アンド・クライで、中野園子コーチが口にした言葉にファンが反応していた。最後の五輪での演技を終え、中野コーチと抱擁を交わすと涙。溢れる思いが堪えきれなかった