首相官邸公式Xが2026年2月19日に、第2次高市内閣の記念写真を公開。高市早苗首相を中心とした女性閣僚のスタイルに注目が集まっている。「初閣議を開催し、記念撮影を行いました」首相官邸Xは、「2月18日、木原稔内閣官房長官から閣僚名簿が発表され、その後、宮中での内閣総理大臣の親任式及び国務大臣の認証式を経て、第2次高市内閣が発足しました」と報告。また、「高市総理は記者会見を行い、初閣議を開催し、記念撮影を行いま