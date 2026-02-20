RIZAPスポーツパートナーズ保有の全株式を譲渡する湘南ベルマーレは2月20日、同日に開催された取締役会において、RIZAPスポーツパートナーズ株式会社が保有する株式会社湘南ベルマーレの全株式を、株式会社フジタを代表とする共同出資者へ譲渡することを決議したと発表した。かつてクラブの親会社であったフジタが、再び経営の中核を担う形となる。2018年からクラブを支えてきたRIZAPグループ傘下から離れ、新たな経営体制へと