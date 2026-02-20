シント＝トロイデン後藤啓介の愛あるメッセージ「諦めたらそこで試合終了」ベルギー1部シント＝トロイデンのFW後藤啓介がリーグ戦2桁得点に到達し、得点ランキング首位に立っている。そんな飛躍を続ける20歳が自身のインスタグラムで発信したメッセージが反響を呼んでいる。後藤は2024年にジュビロ磐田からベルギーの名門アンデルレヒトに移籍。セカンドチームでは活躍したが、トップチームでは出番が限られていたこともあり、