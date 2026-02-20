歌手のリタ・オラ（35）が、SNS上の心ないコメントと向き合うため、毎日鏡の前で自分に言い聞かせている「マントラ」を明かした。オンラインでの批判は「心に刺さる」と認めつつも、他人の言動は自分ではコントロールできないと受け止め、考えすぎないよう努めているという。 【写真】実は家系がすごかった！ リタはインスタグラムの新シリーズ「Rita」 で、「コントロールできないものを恐れる必要はない