事件があったアパート香川・琴平町榎井 2月3日、香川県琴平町のアパートで妻を殺害したとして逮捕された男の鑑定留置が18日から始まりました。 この事件は2月3日午前0時ごろ、香川県琴平町の会社員、伊藤英二容疑者（45）が自宅のアパートで妻の美加さん（46）を殺害した疑いで逮捕・送検されたものです。 警察によりますと司法解剖の結果、美加さん（46）の死因は体の一部をつかって首を圧迫さ