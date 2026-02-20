映画『ビリー・アイリッシュ ‐HIT ME HARD AND SOFT：THE TOUR（LIVE IN 3D）』の全米公開日が5月8日へ変更となったことを受け、3月20日に予定していた日本公開が延期となり、全米公開と同日の5月8日に決定した。【動画】ライブの臨場感、ビリー・アイリッシュの素顔も垣間見られる最新予告映像本作は、ビリー・アイリッシュの完全ソールドアウトとなったワールドツアーの模様を最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコン