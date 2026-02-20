大阪マラソンは２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで行われる。初マラソンに挑戦する吉田響（２３）＝サンベルクス＝はレース２日前の２０日、大阪城公園で調整を行った。「きょうは、かみ合わせ（調整）のジョギングです。朝練習で約１４キロ、昼練習で約１２キロを走りました」と吉田響はさらりと話した。調整の「ジョギング」と言いながらも計約２６キロ。しかも、昼練習の終盤には、軽やか