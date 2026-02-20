◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」入社１０年目、ずっと「言葉」と向き合ってきた。１月からデジタル編集部動画メディア課に異動。文字で伝える記者やレイアウトを担当する編成部と違い、動画は自分の声で伝える。視聴者にはニュアンス、雰囲気までダイレクトに伝わるため、誤解がないよう撮影のたびに背筋が伸びる。いつも、あのコーチの言葉を思い出す。まだ駆け出し記者だった頃、ある日の紙面に選手に対して非常に厳し