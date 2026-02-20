◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）３大会連続出場で、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは日本女子初の快挙となった。金メダルのアリサ・リュウ（米国）には１・８９点届かなかった。「力が最後まで１００％出せなか