◇騎乗停止埼玉県浦和競馬組合は２月２０日、浦和競馬所属の加藤和博騎手（４９）＝川島豊厩舎＝を、２月２３日と２５日から２７日まで４日間の騎乗停止とすることを発表した。１月３日に厩舎施設内でほかの騎手との金銭トラブルがあったため。