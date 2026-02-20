貨物船と衝突し、船体が割れた遊漁船「功成丸」の船首部分＝20日午後3時51分、三重県鳥羽市沖（共同通信社ヘリから）20日午後0時55分ごろ、三重県鳥羽市国崎町の沖合を航行していた貨物船「新生丸」（499トン）の船長から「遊漁船か漁船と衝突した」と118番があった。鳥羽海上保安部などによると、遊漁船「功成丸」に乗っていた13人のうち2人が心肺停止となったほか、2人が重傷、8人が軽傷を負い、1人が行方不明。遊漁船の船体は