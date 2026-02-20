茨城・常陸太田市の工場で昨夜火事があり、火が近くの山林に燃えひろがり、現在も消火活動が続いている。きのう午後8時半ごろ、常陸太田市折橋町の工場で「パチパチと音がする」と119番通報があった。この火事で少なくとも近くの住宅など7棟が焼け、消し止められたが、火が付近の山林にも燃え広がり、一夜明けた午前8時時点で2.4ヘクタールが焼けたという。消防によると、消防車など約20台に加え、自衛隊や県の防災ヘリも出動し消