農業高校卒業。吉本興業NSC入学。大人向け写真動画クリエイターとして活動するおつるさんの経歴は、正直ちょっと普通じゃない。高校時代は土と向き合い、卒業後は笑いの訓練を受け、いまはアダルトメディアの周縁に立っている。一直線のキャリアでもなければ、分かりやすい成功譚でもない。ただ、場の空気を読む感覚や、人との距離の取り方、言葉の選び方には、確かな下地がある。それはNSCで叩き込まれた反射神経であり、農業高校