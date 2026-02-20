衆議院では20日午後2時から高市首相の施政方針演説を皮切りに、茂木外相の外交演説、片山財務相の財政演説、城内経済財政相の経済演説と、いわゆる「政府4演説」が相次いで行われた。週明けの各党による代表質問で特別国会の論戦が始まる。国内投資を促進して賃上げや経済成長につなげる「強い経済」の実現に向けた「責任ある積極財政」を訴えた高市首相より注目を奪ったのは、片山氏の財政演説だった。と言っても、演説内容より注