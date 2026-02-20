土曜日と日曜日は日本列島は穏やかな天気になりそうです。しかし、週明け23日(月)は大陸の低気圧からのびる寒冷前線が通過する影響で北陸や東北日本海側、北海道などでは雨や雪が強まるところがありそうです。22日(日)午前9時の予想天気図です。中国東北区に低気圧があり、寒冷前線が朝鮮半島にかけてのびています。その後、低気圧の中心はやや北東に進みますが、寒冷前線は日本列島を通過する見込みです。前線の通過にともない、