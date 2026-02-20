20日午後、神奈川県横浜市保土ケ谷区の住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。警察と消防によりますと、20日午後3時すぎ、横浜市保土ケ谷区で「隣の家から火が出ている」と近くの住民から110番通報がありました。現場は、建物が密集している地域で住宅から火が出ているということです。ポンプ車など29台が出動し、現在も消火活動が行われているほか、ケガ人や逃げ遅れた人がいないか確認が続けられています。