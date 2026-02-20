狩猟免許を取得する意向を表明していた群馬県の山本知事は１９日の定例記者会見で、わな猟の試験を受けて合格したことを明らかにした。新年度には網猟や散弾銃の免許に挑戦する決意を語り、「ガバメントハンターを作る環境を醸成していきたいので、県民にも注目いただきたい」と呼びかけた。昨年１２月に発足した、免許取得を目指す「県クマ撃退チーム」には県職員２６人が参加。このうちの１５人と知事が１４日に県庁で試験を