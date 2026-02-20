ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）は１９日（日本時間２０日）に行われ、アリサ・リユウ（米国）が１５０・２０点、ショートプログラム（ＳＰ）との合計２２６・７９点で金メダルに輝いた。銀は坂本花織（シスメックス）、銅は中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）だった。この結果を受けて韓国メディア「スターニュース」は、２０１０年バンクーバー五輪同種目金メダルで