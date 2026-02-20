¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»°ËôËô»°¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë½µ£µÆü¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»°Ëô¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¥º¤Î¥Ü¥±¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥­¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ÉðÅÄÅ´Ìð¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡££°£·Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤â?¥¯¥º·Ý¿Í¥­¥ã¥é?¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼ýÆþ¤¬·ã