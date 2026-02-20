ラーメンチェーン「壱角家」は、横浜家系ラーメンとライスの組み合わせ「家系めし」をより多くの利用者が楽しめるように、ライスの小と中を一杯無料で提供の「ライス無料祭」を開催する。期間は、2026年2月24日(火)〜27日(金)まで。【商品画像】とにかくライスが進む！壱角家のラーメン「壱角家」は、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供している。