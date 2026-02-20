高松空港 モバイル通信サービスのテレコムスクエア（東京・千代田区）は、高松空港振興期成会と高松空港と共同で、３月１日から31日に高松空港を出発するソウル便利用者に向けて、eSIMを無料配布するキャンペーンを実施します。eSIMは端末埋め込み型のSIMで、遠隔で通信プランを設定する仕組みです。高松空港からソウルへは、エアソウルとジンエアーの２社が就航していますが、出発時に利用する航空会社に