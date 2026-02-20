お好み焼 ほりの「日生カキオコ」1200円 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山から瀬戸内海の味覚「カキ」をたっぷり使ったお好み焼き、「カキオコ」を紹介します。 （お好み焼 ほり／堀 律子 女将）「（日生の）港から直接来たカキ、新鮮なカキを入れるというのが一番の魅力かなと思います」 備前市日生町の「お好み焼 ほり」は行列のできるカキオコが人気のお店。カキを入れたお好み焼きを「