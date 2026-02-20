女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年2月13日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「元カノ」は、今カノにとって不安の種になり得る存在。特に、恋人が元カノへの未練を断ち切れていないと感じると「こっそり連絡を取っていないだろうか」や「いつかあの子のところへ戻ってしまうのでは……」と心配になってしまいます。今