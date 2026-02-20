フリーアナウンサーの小島奈津子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。「本日、娘が20歳に。年末のラジオでお話した通り、焼酎で乾杯 念願叶いました！」とつづり、ハタチを迎えた娘との“乾杯”2ショットを披露した。【写真】「念願叶いました！」20歳迎えた娘との“乾杯”2ショットを披露した小島奈津子一緒に味わった酒は、大分むぎ焼酎の『二階堂』。娘からは「焼酎って美味しいんだねぇ」とのリアクションがあった