LILLIAN CARATが、モデルの鈴木ゆうかさんを起用した最新カタログ「DRESSED TO BLOOM」を2月19日（木）よりオフィシャルオンラインストアで公開。春の光に包まれながら、デニムやレースを軽やかに纏う姿は、まるで映画のオープニングのよう。新しい季節の始まりを感じさせるビジュアルに注目です♡ 春を彩る9つのLOOK 【LOOK1】 価格：JACKET10,890円／BLOUSE9,790円／SKIRT9,790円 【LOOK2】 価格：ONE-P