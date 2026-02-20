乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が20日までに自身のインスタグラムを更新。同期とのレア“女子会”3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「おいしいものおなかいっぱいたべた日！！」とデニムコーデショットを投稿。さらに“同期”の井上和、菅原咲月とのレア“女子会”3ショットも公開した。ファンからは「最高」「ビジュ最強すぎる」「尊い」「極上級」「きゅんきゅんが止まらない」などの大興奮の声が上がった。