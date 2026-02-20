城内実経済財政担当相は20日の衆院本会議の経済演説で、長年続いた過度な緊縮志向や未来への投資不足の流れを断ち切るとして「責任ある積極財政」を進める考えを示した。先端科学技術など重要分野に戦略的に投資し、雇用と所得を増やして日本の潜在成長率を引き上げると強調。同時に「財政の持続可能性に十分配慮する」とし、債務残高の伸び率を一定範囲内に抑制する財政の方針も改めて表明した。城内氏は日本経済の現状に関し