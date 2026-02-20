浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は3日目を迎えた。10Rは黒川京介（27＝川口）が好スタートから早々と先頭へ。後続を突き放して独走に持ち込み、無敗の3連勝を決めた。「上出来、出来すぎです。今日は凄く良かった」と感触十分。その裏には同期のアシストがあった。泉田修佑に借りた新しいタイヤが大ヒット。朝練でフロントにいい感触があり、試走に気持ち良く乗れてレースにつなげた。試走は前日の3.31か