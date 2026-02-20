２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６４２円１３銭（１・１２％）安の５万６８２５円７０銭だった。３日ぶりに下落した。前日の米株式市場では、トランプ米大統領が１０日以内にイランへの軍事攻撃を行うかどうか判断すると発言したことを受け、中東情勢の緊迫化が意識され、主要株価指数がそろって下落した。東京市場でも、地政学リスクへの警戒感から売り注文が優勢となり、東証プライム銘柄