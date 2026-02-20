「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）アリサ・リュウ（米国）がＳＰ３位から、逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。ＭＬＢは２０日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、リュウが始球式を務めた動画を投稿。陸上でダブルアクセルを着地する流れから投球を披露している。