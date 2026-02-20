ガールズグループRESCENE（リセンヌ）の日本デジタルシングル「ピンボール（Pinball）」が、日韓両国のYouTubeチャートに同時ランクインした。韓国メディアのスポーツ京郷は20日「RESCENEが、ライジングスターとしてグローバルな存在感を示した」と報じた。同シングルは、先月21日に各種音楽配信サイトで発表され、YouTube日間ショート人気曲チャートで、日本チャート（4日基準）38位に入った。さらに韓国チャート（8日基準）でも3