06年トリノ、10年バンクーバー五輪女子フィギュアで入賞した安藤美姫さん（38）が20日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）にリモート出演。織田信成さんから現役時代の秘密を暴露された。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで、銀メダルを獲得した坂本花織について紹介。演技後の会見で食べたいものを問われ「イタリアに1カ月くらいいるので、日本に速攻帰って、おすしが食べたいで