70代の男性が警察官かたる人物に「事件捜査のため」と現金の引き出しを指示され、自宅敷地入り口に置いた現金1000万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、静岡県伊豆の国市に住む無職の70代男性です。 警察によりますと、男性のもとに2月上旬、「マエダ」と名乗る警察官をかたった男から「あなたの銀行口座が多額の詐欺事件に使われた」「事件捜査のため口座を調べる必要がある」という電話がありました