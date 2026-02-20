話題のテレビドラマや映画から着想を得たオリジナル舞台を届けるプロジェクト・関西演劇企画の第2弾『奇喜怪快』（読み：ききかいかい）の合同取材会が18日、都内で行われ、主要キャストの宮脇優、里中将道、2丁拳銃（小堀裕之、川谷修士）が意気込みを語った。【写真】舞台『奇喜怪快』4人集合宮脇優、里中将道、2丁拳銃・小堀＆川谷『奇喜怪快』は、小泉八雲の世界観や“怪談”をモチーフに、関西演劇祭2023でPandAとして