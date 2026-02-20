千葉ロッテマリーンズは、4月5日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で、「エナメルミニショルダー」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に先着1万枚限定で販売する。光沢のある素材感が特徴のスポーツバッグで、マリーンズのチームカラーを採用し、中央には球団のワードロゴを施したデザインとなっている。当日の入場時にゲートで対象チケット1枚につき「エ