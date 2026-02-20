内閣府の公用車が信号無視して交差点に突っ込み、7人が死傷した事故で、運転手が「事故前後の記憶がない」と話していることがわかりました。この事故は1月、港区・赤坂の特許庁前で、内閣府の公用車が赤信号を無視して交差点に突っ込み、タクシーなど5台が巻き込まれ、男性1人が死亡、男女6人が重軽傷を負ったものです。その後の取材で、公用車の男性運転手（60代）が周囲に「事故前後の記憶がない」などと話していることがわかり