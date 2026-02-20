厚生労働省は20日、全国約3千の定点医療機関から9〜15日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が8114人で、1機関当たり2.13人だったと発表した。前週比0.79倍で、4週ぶりの減少となった。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは岩手の7.60人で、北海道6.14人、栃木6.02人と続いた。少なかったのは鹿児島0.39人、佐賀0.46人、福岡0.49人などだった。