警察犬を退官した「ブラックシャドー号」＝20日午前、東京都東大和市銃器の捜索などで長年捜査に貢献した警視庁警察犬の功績をたたえる退官式が20日、東京都内の訓練所で初めて公開された。退官したのはラブラドルレトリバーの「ブラックシャドー号」。11歳の雄で、警視庁によると、人間の年齢なら76歳ほど。参加した畑孝博鑑識課長は「これからはゆっくり、のんびりとした生活を送ってもらえれば」とねぎらった。ブラックシャ