◇米女子ゴルフツアーホンダLPGA第2日（2026年2月20日タイサイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）26位から出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）が10バーディー、ボギーなしの米ツアー自己最少となる62をマークし、通算13アンダーで優勝戦線に浮上した。ホールアウト時点でトップと2打差の2位につけた。U−NEXTでは「気持ちの面で凄く落ち着いていて、心静かに回れた。10アンダー出せたことに自分自身でもびっくり